După patru meciuri în care fundașul dreapta Ionuț Cercel a fost jucătorul U21 titular, iar în unul Alexandru Stoian, acum în primul „11” va apărea un alt tânăr: Mihai Toma (18 ani). Această mutare vine pentru a-i face loc în echipă lui Valentin Crețu (36 de ani), care a cerut să joace mai mult pentru a-și recăpăta forma.



Gigi Becali face schimbări la FCSB!



Becali a explicat că, deși FCSB are multe meciuri europene, nu are sens să se amâne meciuri interne pentru a păstra forma unor jucători.



Crețu a insistat că nu mai joacă la cel mai bun nivel pentru că nu primește minute, așa că Becali a decis să-l bage în primul „11”, cu condiția ca „underul” să fie Mihai Toma.



„Dacă ești echipă mare, și eu așa am pretenții că sunt, nu amân meciurile. Joc cu a doua echipă și chiar pierd meciul dacă e să fie. Nu poți să amâni meciuri în campionat pentru ce jucăm acum în Europa.



Dacă am fi fost în play-off-ul de Champions League, și ar fi fost zeci de milioane în joc, aș fi cerut să amân. Sau dacă ar fi fost meci de titlu, cu CFR, Craiova, Rapid. Dar așa, să amânăm meciurile în a cincea etapă... Ce se întâmplă dacă-l pierd? Ce, m-am supărat că am pierdut cu Farul, cu Dinamo?



Dar nu mai vor ei (jucătorii și staff-ul) să jucăm cu echipa a doua. Mi-au spus că vor să joace din 3 în 3 zile, că așa intră în ritm. Nu o să bag cea mai bună echipă, dar Crețu, de exemplu, a spus: «Vreau să joc». L-a întrebat MM: «Ce e cu tine? Nu mai ești tu». «Păi dacă nu mă lăsați să joc...».



Gata cu underul, o să joace Toma. Dacă vrea [Crețu] să joace, ce să fac? El a invocat că nu mai este ce era pentru că nu joacă. Vrea să joace! Da, îl băgăm pe Toma.



Joacă Tănase și George Popescu în stânga. Schimbăm pe George Popescu cu Politic, pe Bîrligea cu David Miculescu, o repriză și o repriză. La mijloc, Lixandru și Chiricheș.



E a cincea etapă, ce miză să fie? Ești echipă mare, ia și revendică peste 15 etape. Cum am mai făcut. Aveam 21 de puncte sub Farul acum doi ani și ne-am bătut până în ultima etapă”, a spus Becali, conform Fanatik.

FCSB - Drita 3-2



Veton Tusha a deschis scorul în minutul șapte al meciului. FCSB nu s-a regăsit în prima repriză și nici în startul actului secund, când Arb Manaj a dus scorul la 2-0.



Ulterior, Malcom Edjouma a intrat în locul lui Vlad Chiricheș, iar jocul roș-albaștrilor s-a schimbat la 180 de grade. Daniel Bîrligea a micșorat diferența în minutul 64.



Dennis Politic l-a înlocuit, pe urmă, pe Juri Cisotti, iar Danijel Graovac a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap excelentă din șase metri, în urma unui corner.



Baba Alhassan a intrat și el pe teren în locul lui Tavi Popescu în minutul 83, înainte ca Politic să fie faultat în minutele suplimentare în careu, iar FCSB să beneficieze de o lovitură de la 11 metri.



Daniel Bîrligea a executat precis penaltiul și FCSB a întors scorul cu Drita, înnebunindu-i pe cei aproape 14.000 de suporteri prezenți pe Arena Națională joi seară la meci.

