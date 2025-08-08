GALERIE FOTO Cele mai tari imagini din FCSB - Drita 3-2. Meciul s-a văzut la Pro TV și pe VOYO

Cele mai tari imagini din FCSB - Drita 3-2. Meciul s-a văzut la Pro TV și pe VOYO Europa League
FCSB - Drita a contat pentru prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar din UEFA Europa League.

FCSBDritaEuropa League
Cele două echipe s-au întâlnit joi seară pe Arena Națională din Capitală. La capătul celor 90 de minute, FCSB s-a impus cu 3-2, dar de ce meci a avut parte campioana României, care a fost pe punctul de a înregistra al cincilea eșec consecutiv în toate competițiile în acest sezon.

Transmis în direct la Pro TV și pe VOYO, partida de joi seară a început agonizant pentru gruparea roș-albastră. FCSB s-a văzut condusă cu 2-0 în minutul 50, dar grație schimbărilor din actul secund, echipa lui Elias Charalambous a revenit în joc și a întors soarta partidei cu golul victoriei în 90+4'.

Cele mai tari imagini din FCSB - Drita 3-2

FCSB - Drita 3-2

Veton Tusha a deschis scorul în minutul șapte al meciului. FCSB nu s-a regăsit în prima repriză și nici în startul actului secund, când Arb Manaj a dus scorul la 2-0.

Ulterior, Malcom Edjouma a intrat în locul lui Vlad Chiricheș, iar jocul roș-albaștrilor s-a schimbat la 180 de grade. Daniel Bîrligea a micșorat diferența în minutul 64.

Dennis Politic l-a înlocuit, pe urmă, pe Juri Cisotti, iar Danijel Graovac a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap excelentă din șase metri, în urma unui corner.

Baba Alhassan a intrat și el pe teren în locul lui Tavi Popescu în minutul 83, înainte ca Politic să fie faultat în minutele suplimentare în careu, iar FCSB să beneficieze de o lovitură de la 11 metri.

Daniel Bîrligea a executat precis penaltiul și FCSB a întors scorul cu Drita, înnebunindu-i pe cei aproape 14.000 de suporteri prezenți pe Arena Națională joi seară la meci.

