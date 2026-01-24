Sadio Mane, primire regală în Arabia Sauditpă după ce a câștigat Cupa Africii pe Națiuni. Ce i-a făcut Cristiano Ronaldo

Câştigător al Cupei Africii Naţiunilor cu Senegalul săptămâna trecută, Sadio Mané a fost întâmpinat, vineri, cum se cuvine de clubul său, Al-Nassr. În videoclipurile difuzate pe reţelele sociale de clubul saudit, se poate vedea cum internaţionalul senegalez în vârstă de 33 de ani este întâmpinat călduros şi aplaudat de întreg personalul şi colegii săi înainte de antrenament.

Pentru a sărbători al doilea succes al lui Sadio Mané la CAN, clubul i-a pregătit o surpriză frumoasă, nu cu unul, ci cu două torturi. Primul omagiază cele o sută de selecţii ale sale ca Leu de la Teranga, iar al doilea sărbătoreşte victoria sa la CAN. Pe acest tort se pot vedea două fotografii ale atacantului. Una în care pozează mândru cu trofeul pentru cel mai bun jucător al competiţiei şi a doua în care este purtat pe braţe de coechipierii săi senegalezi.

Cristiano Ronaldo, într-un gest sincer de camaraderie, i-a oferit prima felie de tort lui Sadio Mané, care a fost aplaudat cu entuziasm după prima înghiţitură. CR7 nu s-a abţinut să-şi tachineze coechipierul.

