Fără Siyabonga Ngezana, dar cu Joyskim Dawa revenit după accidentare, FCSB mai primește o lovitură în zona fundașilor centrali. Nou-transferatul Andre Duarte (28 de ani) nu a primit cartea verde din partea celor de la Ujpest, fosta sa echipă.



Campioana a trimis cazul la FIFA, iar Gigi Becali, patronul echipei, spera ca răspunsul din partea forului condus de Gianni Infantino să vină în timp util, pentru ca Duarte să fie disponibil în meciul cu FC Argeș.



Gigi Becali a făcut anunțul: Andre Duarte, OUT



Acest lucru nu s-a întâmplat, astfel că fundașul portughez va fi indisponibil. Va juca, însă, în etapa următoare, cu CFR Cluj, dar la Mioveni Joyskim Dawa și Mihai Lixandru vor fi titulari în centrul defensivei.



„Pentru meciul ăsta, nu. I-am dat la FIFA. Probabil mâine sau luni, cel târziu, ne va veni cartea verde. Vor fi Dawa și Lixandru”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



FC Argeș ocupă locul 5 în Superliga României cu 34 de puncte. FCSB se află pe poziția a 9-a, la 4 „lungimi” distanță. Cele două grupări vor disputa prima partidă din campionat în 2026.



Andre Duarte a ajuns la FCSB de la Ujpest



Ajuns la Ujpest, în vara anului 2024, Andre Duarte a fost un om important în angrenajul echipei, în acest sezon. Stoperul portughez are 11 partide, în actuala campanie, în care a oferit o pasă de gol, în cele 942 de minute petrecute pe teren. În actuala ediție a campionatului din Ungaria, Andre Duarte a fost titular în 9 din cele 10 partide în care a jucat pentru Ujpest, ocupanta locului 9 din 12.



Pentru Andre Duarte, transferul la FCSB va fi a doua sa experiență în fotbalul românesc, după cea din perioada 2022-2023, când a îmbrăcat tricoul celor de la FC U Craiova, formație patronată de Adrian Mititelu.

