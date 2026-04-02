Clubul Sportiv al Armatei trebuie să se asocieze cu o entitate private astfel încât să treacă de la forma de organizare de drept public la una de drept privat. Întrebat despre o eventuală asociere cu Gigi Becali, patronul FCSB, Miruță a oferit un răspuns care a lăsat loc speculațiilor.

Gigi Becali vrea să o transforme pe CSA Steaua în ”satelitul” lui FCSB

În cursul zilei de joi, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică la Digi Sport unde a vorbit despre anunțul făcut de ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță.

În primă fază, finanțatorul de la FCSB a spus că este imposibilă o fuziune între FCSB și CSA Steaua, deoarece singura cale ca CSA Steaua să obțină dreptul de promovare este ca MApN să scoată la licitație marca Steaua, lucru refuzat de ”militari”.

Câteva minute mai târziu, Gigi Becali s-a răzgândit și a solicitat să intre din nou în direct. Patronul de la FCSB spune că ar accepta o fuziune în condițiile în care actuala echipă CSA Steaua ar rămâne doar un ”satelit” pentru FCSB.

”Așa spune hotărârea, care este definitivă, că suntem continuatorii. Aia nu trebuie luată în considerare? Pe mine mă interesează suporterii, nu mă interesează Steaua. Vreau să iau numele de Steaua și să-l transform în FCSB, să nu se mai numească ‘Faci ce spune Becali’, să se numească ‘FC Steaua București’. Dacă iau Steaua, o las pe aia echipa a doua”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Balint crede că este imposibilă o fuziune FCSB - CSA Steaua

Gabi Balint, legendarul fotbalist al Stelei, crede că o astfel de soluție este imposibilă având în vedere ”războaiele” disputate în instanță în ultimii ani.

”Niciodată nu se va întâmpla lucrul ăsta. A spus-o din diplomație. Există un proces care este demult și nu se poate face o asociere cu cineva, care, dacă se va demonstra, la final va trebui să plătească un prejudiciu.

Nu cred că se poate negocia când ai un proces cu cineva. Asta e ca să punem niște fân pe foc ca să ardă tare. După atâtea procese și după câte s-au întâmplat în toți anii ăștia, niciodată nu se va apela la el. E o soluție imposibilă”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.