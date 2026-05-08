Florin Talpan iese la atac după fiesta din Ghencea. Ținta este Radu Miruță: „Vin să își facă reclamă”

La 40 de ani de la succesul istoric de la Sevilla, sărbătorit de clubul militar la meciul cu Sepsi din Liga 2, Florin Talpan a lansat un nou val de nemulțumiri îndreptat spre conducerea ministerului. Coborât pe gazon pentru a fi alături de fostele glorii roș-albastre, oficialul a profitat de atenția mediatică pentru a regla conturile cu superiorii săi.

Talpan s-a plâns că oficialii îi ignoră munca depusă în instanțe și a subliniat că ministrul apărării refuză în continuare să îl primească în audiență, deși acesta din urmă a fost prezent la evenimentul din Ghencea.

„Sunt dur doar cu cei care vin să își facă reclamă în scop electoral de pe urma muncii mele și a acestor fotbaliști uriași care au câștigat acest trofeu. Să le fie rușine tuturor celor din Ministerul Apărării Naționale pentru că nu au știut să mă aprecieze și nu am să mă opresc aici”, a transmis Florin Talpan, potrivit Fanatik.