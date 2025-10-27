Fundaşul dreapta al lui Aston Villa, Matty Cash, a semnat un nou contract pe trei ani şi jumătate cu gruparea din Birmingham, valabil până în 2029, informează luni BBC.
Internaţionalul polonez a venit la Villa de la Nottingham Forest în 2020 şi a jucat în 193 de meciuri pentru actuala sa formaţie.
Cash, al cărui contract anterior expira în 2027, a marcat al doilea său gol în acest sezon, duminică, în victoria lui Villa cu scorul de 1-0 împotriva lui Manchester City.
Matty Cash: ”În acest sezon lucrurile merg aşa cum vreau”
"Joc cu multă încredere", a declarat Cash duminică. "Ca să fiu sincer, am avut întotdeauna un şut bun, doar că nu am arătat-o niciodată cu adevărat în timpul meciurilor. Se pare că în acest sezon lucrurile merg aşa cum vreau şi de fiecare dată când ajung cu mingea la marginea careului, am încredere şi simt că de multe ori voi nimeri ţinta", a adăugat el, citat de Agerpres.
Jucătorul în vârstă de 28 de ani, a cărui mamă este poloneză, este titular pe postul de fundaş dreapta atât la Villa, cât şi la naţionala Poloniei, la care a debutat în 2021 şi cu care a fost prezent la Cupa Mondială din 2022.