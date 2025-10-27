VIDEO EXCLUSIV Ieri a înscris golul victoriei cu Manchester City, iar astăzi a venit și răsplata de la club!

Ieri a &icirc;nscris golul victoriei cu Manchester City, iar astăzi a venit și răsplata de la club! Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aston Villa s-a impus cu 1-0 în meciul din Premier League transmis în exclusivitate pe VOYO.

TAGS:
Aston VillaManchester CityPremier Leaguematty cashVoyo
Din articol

Fundaşul dreapta al lui Aston Villa, Matty Cash, a semnat un nou contract pe trei ani şi jumătate cu gruparea din Birmingham, valabil până în 2029, informează luni BBC.

Internaţionalul polonez a venit la Villa de la Nottingham Forest în 2020 şi a jucat în 193 de meciuri pentru actuala sa formaţie.

Cash, al cărui contract anterior expira în 2027, a marcat al doilea său gol în acest sezon, duminică, în victoria lui Villa cu scorul de 1-0 împotriva lui Manchester City.

Matty Cash: ”În acest sezon lucrurile merg aşa cum vreau”

"Joc cu multă încredere", a declarat Cash duminică. "Ca să fiu sincer, am avut întotdeauna un şut bun, doar că nu am arătat-o niciodată cu adevărat în timpul meciurilor. Se pare că în acest sezon lucrurile merg aşa cum vreau şi de fiecare dată când ajung cu mingea la marginea careului, am încredere şi simt că de multe ori voi nimeri ţinta", a adăugat el, citat de Agerpres.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani, a cărui mamă este poloneză, este titular pe postul de fundaş dreapta atât la Villa, cât şi la naţionala Poloniei, la care a debutat în 2021 şi cu care a fost prezent la Cupa Mondială din 2022. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Temperaturi de până la 20 de grade, apoi răcire bruscă. Cum se schimbă vremea în următoarele două săptămâni în toată țara
Temperaturi de p&acirc;nă la 20 de grade, apoi răcire bruscă. Cum se schimbă vremea &icirc;n următoarele două săptăm&acirc;ni &icirc;n toată țara
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
FCSB se uită cu jind: două echipe au un parcus PERFECT &icirc;n Liga de Tineret! 12 meciuri, 12 victorii pentru fiecare
FCSB se uită cu jind: două echipe au un parcus PERFECT în Liga de Tineret! 12 meciuri, 12 victorii pentru fiecare
FC Botoșani &ndash; FC Hermannstadt, GOL DUPĂ GOL ACUM! Accidentare gravă la liderul din Superligă
FC Botoșani – FC Hermannstadt, GOL DUPĂ GOL ACUM! Accidentare gravă la liderul din Superligă
Ce moment pentru fiul lui Dan Șucu! Cum arată echipa lui Rapid pentru meciul cu Slobozia
Ce moment pentru fiul lui Dan Șucu! Cum arată echipa lui Rapid pentru meciul cu Slobozia
Marian Iancu face praf fotbaliștii de la FCSB: &bdquo;Olaru zici că e Rocky! Șut, un zăpăcit rătăcit de fotbal&rdquo;
Marian Iancu face praf fotbaliștii de la FCSB: „Olaru zici că e Rocky! Șut, un zăpăcit rătăcit de fotbal”
Accidentare ur&acirc;tă &icirc;n derby-ul din Ligue 1 pentru fotbalistul care s-a distrat cu FCSB! &rdquo;Departe de teren timp de c&acirc;teva luni&rdquo;
Accidentare urâtă în derby-ul din Ligue 1 pentru fotbalistul care s-a distrat cu FCSB! ”Departe de teren timp de câteva luni”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a bătut palma cu CFR Cluj: Știți c&acirc;t m-a costat? 3 milioane de euro!

Gigi Becali a bătut palma cu CFR Cluj: "Știți cât m-a costat? 3 milioane de euro!"

FCSB - UTA Arad 4-0, meciul &icirc;n care campioana a &icirc;nscris din toate pozițiile! Echipa lui Mihalcea a fost sparring partner

FCSB - UTA Arad 4-0, meciul în care campioana a înscris din toate pozițiile! Echipa lui Mihalcea a fost sparring partner

A strigat &icirc;n gura mare că pleacă de la echipă după El Clasico: &rdquo;E mai bine așa!&rdquo;

A strigat în gura mare că pleacă de la echipă după El Clasico: ”E mai bine așa!”

Revelația lui Gigi Becali după FCSB &ndash; UTA: &bdquo;M-a sunat Pintilii!&ldquo;

Revelația lui Gigi Becali după FCSB – UTA: „M-a sunat Pintilii!“

Gigi Becali, prima reacție după FCSB - UTA Arad 4-0: &rdquo;E jucătorul meu preferat&rdquo;

Gigi Becali, prima reacție după FCSB - UTA Arad 4-0: ”E jucătorul meu preferat”

Vinicius &ndash; Lamine Yamal, exploziv: s-a aflat cum a r&acirc;s brazilianul de starul Barcelonei

Vinicius – Lamine Yamal, exploziv: s-a aflat cum a râs brazilianul de starul Barcelonei



Recomandarile redactiei
Ce moment pentru fiul lui Dan Șucu! Cum arată echipa lui Rapid pentru meciul cu Slobozia
Ce moment pentru fiul lui Dan Șucu! Cum arată echipa lui Rapid pentru meciul cu Slobozia
FC Botoșani &ndash; FC Hermannstadt, GOL DUPĂ GOL ACUM! Accidentare gravă la liderul din Superligă
FC Botoșani – FC Hermannstadt, GOL DUPĂ GOL ACUM! Accidentare gravă la liderul din Superligă
Marian Iancu face praf fotbaliștii de la FCSB: &bdquo;Olaru zici că e Rocky! Șut, un zăpăcit rătăcit de fotbal&rdquo;
Marian Iancu face praf fotbaliștii de la FCSB: „Olaru zici că e Rocky! Șut, un zăpăcit rătăcit de fotbal”
După ce a ajuns pe ultimul loc &icirc;n Serie A, Dan Șucu și-a anunțat decizia &icirc;n Italia
După ce a ajuns pe ultimul loc în Serie A, Dan Șucu și-a anunțat decizia în Italia
Florin Tănase, &rdquo;taxat&rdquo; de Victor Becali după ce l-a atacat pe Giovanni: &bdquo;Obraznic! El e domnul penalty&rdquo;
Florin Tănase, ”taxat” de Victor Becali după ce l-a atacat pe Giovanni: „Obraznic! El e domnul penalty”
Alte subiecte de interes
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Aeroporturi modernizate &rdquo;cu dedicație&rdquo;. Dacă procurorii o dovedesc, Rom&acirc;nia va trebui să restituie zeci de milioane de euro

stirileprotv Aeroporturi modernizate ”cu dedicație”. Dacă procurorii o dovedesc, România va trebui să restituie zeci de milioane de euro

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: &bdquo;Efectiv &icirc;i sfidează pe oameni&rdquo;

stirileprotv Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!