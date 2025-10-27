Fundaşul dreapta al lui Aston Villa, Matty Cash, a semnat un nou contract pe trei ani şi jumătate cu gruparea din Birmingham, valabil până în 2029, informează luni BBC.

Internaţionalul polonez a venit la Villa de la Nottingham Forest în 2020 şi a jucat în 193 de meciuri pentru actuala sa formaţie.

Cash, al cărui contract anterior expira în 2027, a marcat al doilea său gol în acest sezon, duminică, în victoria lui Villa cu scorul de 1-0 împotriva lui Manchester City.

