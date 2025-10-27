Fotbalistul transferat de la Dinamo a jucat în 17 meciuri pentru FCSB, dar a strâns doar 520 de minute, mult mai puțin decât ar fi sperat.

Dennis Politic, sincer în dialog cu fanii lui FCSB: ”O să stau numai în rugăciune pe bancă!”

Dennis Politic a fost surprins la finalul meciului de duminică seară în timp ce semna autografe susporterilor.

În videoclipul publicat de Iamsport, fanii i-au mărturisit lui Politic că și-ar dori să îl vadă mai des pe teren și, mai în glumă, mai în serios, i-au dat chiar și un sfat fotbalistului în legătură cu modul în care îl poate convinge pe Gigi Becali să îi dea mai multe șanse.

Dennis Politic: ”Crede-mă că îmi doresc mai mult decât orice să joc”.

Suporterii: ”Să vadă domnul Becali că ești un om mai credincios și te bagă, probabil” / ”Fă și tu mai multe rugăciuni, te duci la slujbă, poate te bagă așa”.

Dennis Politic: ”Eh, de rugat, mă rog, dar... De acum o să stau numai în rugăciune pe bancă”.

Dennis Politic a ajuns la echipa patronată de Gigi Becali în vară, când finanțatorul campioanei României l-a cedat la Dinamo în schimbul său pe Alexandru Musi și a plătit și un milion de euro.

