Adrian Șut (26 de ani) a plecat de la FCSB pentru a semna cu Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite. Mijlocașul a părăsit cantonamentul roș-albaștrilor și este așteptat în Dubai, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul cu Al-Ain, formație din Emiratele Arabe Unite. În schimbul său, FCSB va încasa 1,5 milioane de euro.



În locul său, Gigi Becali vrea să aducă urgent un alt jucător, în contextul în care FCSB a mai pierdut un mijlocaș în această iarnă, pe Malcom Edjouma, plecat liber de contract.



Gigi Becali e gata să facă următorul transfer la FCSB!



Finanțatorul campioanei României anunță negocieri cu următoarea țintă a echipei pentru această fereastră de mercato. În cursul zilei de marți, FCSB ar urma să-i trimită jucătorului și contractul.



„Eu am spus că ori iau marfă bună, ori nu iau deloc. A vorbit MM aseară cu un mijlocaș foarte, foarte bun. A făcut conferință cu doi impresari și cu jucătorul. Au vorbit ei patru și astăzi trimit contractul pe care băiatul îl vrea. Dacă este convenabil, zicem ok, dacă nu, trimitem și noi o contraofertă. Să vedem. Altceva nu prea văd să luăm. Nu am găsit jucători buni. A crescut piața la fotbal, nu mai poți lua jucători buni.



În Polonia și Portugalia au crescut prețurile. Au și ei bani. E mai greu. Polonezii cumpără ce e mai bun. Doar să crești cumva. Am găsit unul bun. Să vedem astăzi dacă ne convine. Este un număr 6. MM mi-a zis că este chiar bun. A spus că acesta este fotbalist de fotbalist”, a spus Becali, potrivit Fanatik.ro.



Șut a contribuit decisiv la cucerirea a două titluri și a două Supercupe, iar sezonul trecut a atins o cotă maximă de 4,5 milioane de euro.



În actuala stagiune, valoarea sa de piață a scăzut la 3,8 milioane, iar acest lucru s-a reflectat și în suma obținută de club.



Ngezana ratează meciul cu FC Argeș



Ngezana a primit câteva zile de vacanță după eliminarea de la Cupa Africii, nu a mers cu FCSB în cantonamentul din Antalya și va reveni sub comanda lui Elias Charalambous începând de joi, când este programată revenirea campioanei în țară.



Siyabonga Ngezana va fi disponibil pentru FCSB de la partida următoare, cea cu Dinamo Zagreb, programată pe 22 ianuarie, în Europa League. La meciul cu FC Argeș, cuplul de fundași centrali va fi format din nou-venitul Andre Duarte și unul dintre Joyskim Dawa și Mihai Lixandru, a anunțat Mihai Stoica.

