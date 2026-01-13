FCSB s-a despărțit, în această iarnă, de Adrian Șut (26 de ani), mijlocaș care a petrecut cinci ani și jumătatea la formația bucureșteană.

Cât timp a evoluat la FCSB, Șut a cunoscut o ascensiune fotbalistică impresionantă până la nivelul echipei naționale. Iar acum, transferul la Al-Ain (Emirate), pentru 1,4 milioane de euro, i-a asigurat liniștea financiară pentru restul carierei.

Având în vedere rolul pe care l-a avut FCSB, în viața sa de fotbalist, Adrian Șut a ținut să-și exprime apreciarea pentru tot ce a primit din partea clubului. De aceea, a pus mâna pe telefon, zilele trecute, și l-a sunat pe patronul Gigi Becali.

„M-a sunat Șut «Nea Gigi, mulțumesc! Dumneavoastră m-ați luat de la Clinceni, ați avut încredere în mine. Vă datorez dumneavoastră tot ce mi se întâmplă». Pentru mine asta este bucuria. Șut mi-a zis: «Nea Gigi, mulțumesc din toată inima că ai avut încredere în mine, m-ai luat de acolo de unde nu mă vedea nimeni. Ai avut încredere în mine, iar acum îmi fac viața și viitorul familiei mele». Este mare lucru să-ți zică cineva așa, nu? Ia cam trei milioane în trei ani. I-am zis că și-a făcut viitorul familiei. Eu am făcut mulți milionari: și antrenori, și jucători“, a povestit Becali, la Fanatik.

