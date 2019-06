Gigi Becali a anuntat lista cu jucatorii netransferabili! "Ei sunt singurii care nu se vand" Ce fotbalisti trebuie sa ramana la FCSB!

Becali a anuntat care sunt jucatorii la care nu vrea sa renunte.

FCSB se pregateste de noul sezon, cel in care va incerca sa ia titlul dupa o pauza de patru ani. Cu toate acestea, Gigi Becali nu ar refuza ofertele bune pentru jucatorii de la FCSB. El a declarat in mai multe randuri ca partea financiara este cea care primeaza.

Becali: "Ei sunt singurii care nu se vand"

Gigi Becali a declarat ca majoritatea jucatorilor de la FCSB sunt transferabili, insa exista si cateva exceptii. Dennis Man, Olimpiu Morutan si Florinel Coman sunt fotbalistii care nu pot fi cumparati de la vicecampioana Romaniei.

"Singurii care nu se vand la ora asta de la FCSB sunt Man, Morutan si Coman", a spus Gigi Becali la Digi.

Gigi Becali, refuzat de Bradley De Nooijer

Becali a incercat sa il transfere la FCSB pe fundasul stanga al Viitorului, Bradley De Nooijer, insa acesta a refuzat sa ajunga la vicecampioana Romaniei. Patronul FCSB s-a inteles cu clubul, insa jucatorul ia in calcul numai un transfer in strainatate.

"In urma articolelor aparute in presa in ultimele zile, cu privire la un presupus transfer la FCSB, jucatorul FC Viitorul, Bradley De Nooijer, a dorit sa faca urmatoarele precizari:

- Nu exista niciun fel de discutii cu FCSB si prioritare sunt ofertele din strainatate!

- Pentru al doilea an consecutiv voi evolua in preliminariile Europa League cu FC Viitorul, astfel ca doresc sa ma concentrez doar pe aceste jocuri, urmand ca ulterior sa ma gandesc si la ofertele pe care le am", anunta FC Viitorul intr-un comunicat oficial.