Campioana României mai are cinci zile la dispoziție pentru a rezolva transferul unui fundaș central. 8 septembrie este data la care perioada de transferuri din Superliga României se va încheia, iar apoi echipele pot semna doar jucători liberi de contract.



Becali s-a arătat impresionat de Leo Bolgado (27 de ani), fundașul brazilian al celor de la CFR Cluj. Ardelenii au plătit 500.000 de euro pentru a-l transfera în urmă cu un an din Portugalia, de la Leixões SC.



Gigi Becali: ”Bolgado îmi place, dă cu capul”



Omul care decide totul la FCSB nu s-a arătat încântat de prețul cerut de CFR Cluj, de 800.000 de euro. Cel mai probabil, Becali va încerca să obțină un preț mai bun în schimbul sud-americanului.



„Mie Bolgado îmi place. Dacă dă cu capul, eu îl iau. Cum era Szukala. Nu-mi plăcea, dar l-am văzut la Bistrița că dă cu capul. M-a sunat cineva că vrea 800.000. Voi sunteți nebuni? Eu, dacă nu vreau un jucător, zic 'mersi' că scap de el”, a spus Becali, la Digi Sport.



De când s-a transferat la CFR Cluj, Bolgado a evoluat în 52 de partide pentru fosta campioană a României, reușind să înscrie de trei ori și să ofere un assist.



Becali a anunțat, după meciul cu CFR Cluj (2-2) că vrea să transfere un fundaș pe finalul perioadei de mercato pentru a-l înlocui pe Mihai Popescu (32 de ani).



