Patronul FCSB, Gigi Becali, și-ar fi dorit ca echipa sa să ajungă în Champions League, performanță care ar fi asigurat sume mult mai mari în conturile clubului, dar în cele din urmă campioana a ajuns tot în Europa League, din care își poate asigura un buget consistent.



După ce și-a aflat adversarele, omul care decide totul la FCSB s-a arătat încrezător. Un total de 15 puncte, așa cum plănuiește Gigi Becali, i-ar asigura putea asigura campioanei calificarea directă în optimile competiției.



Calculele lui Gigi Becali: 10,5 milioane de euro pentru FCSB



O calificare directă în optimi s-ar recompensa cu 1,7 milioane de euro, pe lângă cele șase pe care FCSB și le-a asigurat pentru prezența în faza principală.



La aceste sume se adaugă și bonusurile pentru rezultate. UEFA premiază o victorie în Europa League cu 450.000 de euro, iar un rezultat de egalitate cu 150.000 de euro, potrivit specialiștilor de la Football Meets Data. În cazul expus de Gigi Becali, cu cinci victorii în opt partide, FCSB ar încasa 2,25 milioane de euro.



Există și bonusuri pentru clasarea finală: 600.000 de euro pentru locurile 1-8 și 300.000 de euro pentru o clasare în zona locurilor 9-16.



Astfel, potrivit calculelor lui Becali, un total de 15 puncte dar și o calificare directă în optimi ar aduce în conturile clubului cel puțin 10,5 milioane de euro, fără să punem la socoteală banii pe care FCSB i-ar putea încasa din vânzarea de bilete la meciurile europene.



Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H) și Go Ahead Eagles (A) sunt adversarii pe care îi va întâlni FCSB în faza principală a competiției.



Programul lui FCSB în Europa League 2025/26:

