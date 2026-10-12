FCSB - Oțelul a contat pentru etapa a 11-a din SuperLiga. Cu aproximativ 10.000 de spectatori în tribune, printre care și Gigi Becali, echipa roș-albastră a reușit să se impună la limită la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică.

Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu Laurențiu Reghecampf

Unicul gol al înfruntării a fost marcat de Alex Stoian, însă FCSB a avut multe alte ocazii importante. Deși se aflau în 10 după eliminarea lui Sylla, gălățenii puteau marca pe finalul duelului, însă Ștefan Târnovanu și Andre Duarte s-au opus.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 12 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Gigi Becali.

Spre surprinderea tuturor, Gigi Becali s-a aflat la partida de debut a noului antrenor. Patronul FCSB a dezvăluit faptul că s-a întâlnit cu Laurențiu Reghecampf la două zile după victoria obținută în fața Oțelului.

Deși omul de afaceri a anunțat că va întări echipa, Laurențiu Reghecampf nu vrea alți jucători. Motivul? Tehnicianul are încredere în potențialul elevilor săi. În direct la VOYO SPORT LIVE, Gigi Becali a transmis că va avea răbdare și va aștepta să vadă cum va evolua jocul FCSB.

„M-am întâlnit azi cu Reghe și mi-a zis: «Patroane, nu e adevărat! Așteaptă și o să vezi. Până în iarnă tu zici că aduci 3-4-5 jucători. Eu normal ar trebui să zic da, că sunt antrenor, dar îți spun un singur lucru: că nu o să fie nevoie!».

Are încredere în ei, au potențial, dar nu au fost nici antrenați, au fost prea cocoloșiți: «Stai că își iau liber, după meci facem cantonament, facem recuperare, mâine primiți liber». După aceea că «stai, domne, că fac nu știu ce, că fac recuperare». Nu! Recuperarea o faci antrenându-te! Multe chestii de genul ăsta, știi? Asta mi-a spus: să aștept ca să văd ce va fi”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.