Joyskim Dawa, stâlpul din apărarea campioanei în sezonul trecut, a anunțat momentul în care va îmbrăca din nou tricoul roș-albastru.



Apărare în ruine la campioană



Panica s-a instalat la FCSB după ce Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în meciul României cu Austria, o accidentare care îl va ține departe de gazon pentru mai multe luni. În acest context tensionat, vestea oferită de Joyskim Dawa aduce un suflu de optimism în tabăra campioanei.



Fundașul camerunez, accidentat și el la ligamente în luna martie, în timpul unei acțiuni a echipei naționale, a pus capăt speculațiilor și a transmis un mesaj clar pentru suporteri. Operat în Belgia, Dawa a dezvăluit că procesul de recuperare decurge bine și că revenirea sa este mai aproape decât se credea.



"Cred că voi reveni după vacanța de iarnă, 100% în cantonamentul de iarnă, dar cred că voi reveni mai puternic. A fost dificil la început. Am acceptat accidentarea, chiar dacă nu este ușor. Am zis că este parte din cariera mea. Voi reveni în cel mai scurt timp. Fiți pregătiți să mă revedeți pe teren", a spus Dawa într-un interviu pentru EAD.



Joyskim Dawa (29 de ani) a fost unul dintre oamenii de bază ai FCSB-ului în ultimele sezoane. Transferat în 2022 de la FC Botoșani pentru 350.000 de euro, fundașul mai are contract cu formația campioană până în vara anului 2027.

