Fostul mare fotbalist italian Fabio Cannavaro a suferit prima înfrângere în postura de selecţioner al naţionalei Uzbekistanului, după ce echipa calificată în premieră la Cupa Mondială a fost învinsă de formaţia Uruguayului cu scorul de 2-1, luni, într-un meci amical disputat la Kuala Lumpur (Malaezia), transmite EFE.
Facundo Torres (51) şi Juan Manuel Sanabria (60) au marcat golurile prin care echipa antrenată de argentinianul Marcelo Bielsa s-a impus, într-o formulă experimentală, fără marile sale vedete, așa cum subliniază și Agerpres.
Cannavaro, care a fost instalat ca selecţioner al Uzbekistanului pe 6 octombrie, a debutat cu o victorie în faţa Kuweitului (2-0), într-un meci amical, joia trecută.
În partida cu echipa Celeste, golul de onoare al uzbecilor a fost reuşit de Ruslanbek Jianov (82).
Legenda care a dus Uzbekistanul la Mondial, Timur Kapadze, a devenit secundul lui Cannavaro
Cannavaro, fost secund al lui Cosmin Olăroiu prin Emirate, care ultima dată s-a făcut de râs ca antrenor principal la Dinamo Zagreb, a fost numit selecționer al Uzbekistanului în această lună, după ce fostul selecționer Timur Kapadze, cel care a reușit calificarea în premieră a naționalei la un Campionat Mondial, i-a devenit secund italianului!
Kapadze, turc georgian la origine, este un jucător legendă în Uzbekistan, cu 119 selecții între 2002 și 2015.