Fostul mare fotbalist italian Fabio Cannavaro a suferit prima înfrângere în postura de selecţioner al naţionalei Uzbekistanului, după ce echipa calificată în premieră la Cupa Mondială a fost învinsă de formaţia Uruguayului cu scorul de 2-1, luni, într-un meci amical disputat la Kuala Lumpur (Malaezia), transmite EFE.

Facundo Torres (51) şi Juan Manuel Sanabria (60) au marcat golurile prin care echipa antrenată de argentinianul Marcelo Bielsa s-a impus, într-o formulă experimentală, fără marile sale vedete, așa cum subliniază și Agerpres.

