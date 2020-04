Gica Hagi vrea sezonul inghetat! Vine cu o propunere revolutionara pentru urmatoarea stagiune: "Ce e cu disperarea asta?!"

Gica Hagi este de parere ca ar fi mai bine ca actualul sezon sa fie incheiat, iar urmatorul sa fie pregatit in amanunt.

In ciuda faptului ca Liga si Federatia au propus ca sezonul Ligii 1 sa fie reluat la inceputul lunii iunie, Gica Hagi spune ca aceasta decizie va expune jucatorii unor riscuri majore de a se accidenta.

Echipele vor avea la dispozitie doar doua saptamani de pregatire, iar Hagi crede ca fotbalistii au nevoie de minim patru saptamani pentru a ajunge la un nivel decent:

"Tehnic vad ca e nevoie de patru saptamani clare in care trebuie sa te antrenezi, daca micsorezi aceasta perioada de pregatire poti sa te accidentezi imediat, accidentari grave pentru ca suprasoliciti corpul, se poate intampla acest lucru. Dupa acea vad o perioada de 2-3 saptamani in care sa ai niste jocuri, pentru ca dupa astea 4 saptamani faci pregatire, dar fara meciuri. Intensitatea unui joc difera fata de cea a unui antrenament. Noi cand plecam in pregatire jucam amicale cu echipe puternice, acum cu cine jucam noi?

Atat timp cat stai, atat ai nevoie si ca sa revii, este simplu!", a spus Gica Hagi la Digi Sport.

"18 echipe din sezonul viitor"

Gica Hagi spune ca prefera ca acest sezon sa fie inghetat si cere o organizare tehnica si administrativa amanuntita pentru a intra fara probleme in sezonul viitor. Propunerea lui Hagi ar fi ca din Liga a doua sa promoveze chiar si patru echipe, iar urmatorul sezon din Liga 1 sa se dispute cu 18 echipe:

"Ne trebuie o organizare tehnica si administrativa pentru sezonul viitor ca sa intram bine acolo, iar sezonul asta poate fi o varianta sa fie inghetat, iar echipele din B care au muncit bine sa vina si ele.

E doar o idee, eu dau doar idei, eu nu decid. Eu asa vad lucrurile, vom vedea. La anu putem sa avem 18 echipe, chiar daca primim bani mai putini de la televiziune. Ce e atata disperare ca se imparte la mai multe echipe. Jucam, dar trebuie intrebate echipele. Cine poate si cine nu. Decat sa incepem campionatul daca se infecteaza unul trebuie sa stea tot lotul", a mai spus Hagi.