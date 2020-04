"La cum se antreneaza poate juca si maine!" Gica Hagi vorbeste despre situatia lui Ianis: cum se pregateste mijlocasul lui Rangers

Gica Hagi spune ca Ianis trage tare la antrenamente pentru a ramane intr-o forma cat mai buna.

Ianis Hagi asteapta cu nerabdare sa revina la antrenamentele lui Glasgow Rangers, dar pana atunci scotienii i-au trimis un program de antrenament pe care il poate sa faca acasa.

Mijlocasul are si o bicicleta in casa si rezultatele pe care le obtine zilnic la pregatire le trimite oficialilor de la Rangers:

"La cum il vad eu pe Ianis ca se antreneaza poate juca si maine. Primeste antrenament de la club.

El e linistit, a avut in iarna oferta. Dumnezeu i-a bagat mana in cap, eu asa i-am zis. La dorit un club cu o mentalitate de castigatori, iar el se simte extraordinar acolo, a facut bine si el asteapta sa vada cand o sa incepem si cum o sa incepem. Ma bucur pentru ca el arata bine.

Eu am avut posibilitatea si i-am pus si o bicicleta in casa si isi trimite in plan real datele pe care le-a facut si cat a trebuit sa alerge.", a spus Gica Hagi la Digi Sport.