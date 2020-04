Real Madrid sau Barcelona? Atunci cand raspunsul la o intrebare e mai greu decat orice! Ce a ales Gica Hagi in momentul in care a fost intrebat cu cine tine dintre cele doua: "Orice s-ar intampla, cu ei tin!"

Ce raspuns a oferit Gica Hagi cand a fost intrebat ce echipa prefera dintre cele doua.

Cel supranumit "Regele" fotbalului in Romania, Gica Hagi a evoluat de-a lungul carierei atat pentru Real Madrid, cat si pentru Barcelona. In anul 1990 a semnat cu Real Madrid si a reprezentat cel mai mare transfer al fotbalului romanesc la acea vreme. Hagi a jucat in 64 de meciuri pentru cu Real Madrid timp de doua sezoane si a marcat 16 goluri, insa Real a ratat incredibil un titlu de campioana la Tenerife, iar madrlienii nu i-au prelungit contractul lui Hagi.

De la Real Madrid, acesta s-a transferat in Italia, la Brescia, unde a avut prestatii spectaculose. In 1994, ajuns la Barcelona, fiind remarcat de Johann Cruyff. Pentru catalani, Hagi a marcat 7 goluri in 36 de partide.

"Regele" fotbalului a rememorat perioada in care a jucat la cele doua echipe si a fost pus in dificultate in momentul in care a fost intrebat cu ce echipa tine dintre cele doua.

"Corazon partido, zic spaniolii, inima e impartita, n-ai cum, desi unii spun ca sunt cu Realul, sunt cu amandoua. Pentru ca la amandoua am jucat doi ani, la amandoua am dat un gol de la jumatatea terenului, am vrut sa impart totul la amandoua, sa nu ma uite. Am dat un gol, am jucat 2 ani la fiecare, bineinteles ca le iubesc, le respect si sunt in inima mea amandoua cluburile. Eu n-am cum sa pierd, orice s-ar intampla, e bine! Altii pierd ca au jucat la un singur club, cateodata mai pierzi", a declarat Gica Hagi, la Telekomsport.