Gica Hagi, aproape de o noua lovitura financiara! Transferul lui Ianis trimite o suma importanta in conturile "Regelui"

Daca Ianis Hagi va pleca de la Genk, Viitorul ar urma sa primeasca o suma consistenta.

Ianis Hagi va fi vandut in vara de Genk, indiferent daca destinatia va fi Rangers, Lazio sau alta echipa.

Genk a platit in urma cu un an 4 milioane de euro in schimbul mijlocasului roman, dar Gica Hagi a pastrat si un procent de 20% din drepturile lui Ianis.

Rangers are o clauza de 5 milioane de euro pentru a definitiva transferul, iar daca scotienii il vor pastra pe roman, nu mai putin de 1 milion de euro va sosi la Viitorul Constanta.

In cazul unui transfer in Italia, sumele vehiculate sunt si mai mari, intre 8 si 10 milioane de euro, iar Gica Hagi ar incasa si mai multi bani de pe urma fiului sau.

Genk inca nu a achitat toti banii pentru Ianis

Gica Popescu anunta in urma cu aproximativ o saptamana ce belgienii nu au achitat complet transferul lui Ianis si mai sunt sume importante de sosit:

"Genk are inca sa ne plateasca sume importante pentru transferul lui Ianis", spunea Gica Popescu.