Gica Hagi, despre criza care va lovi fotbalul romanesc: "Totul va scadea cu 50%! Ce costa inainte 10 lei, acum va costa 5 lei. Ne va fi greu"

Hagi spune ca Viitorul va fi grav afectat de efectele pandemiei de coronavirus.

Academia de la Viitorul se bazeaza in mare parte pe vanzarea de jucatori, dupa cum declara cel care a infiintat proiectul, Gheorhge Hagi. In ultimii 10 ani, nu mai putin de 38 de jucatori au facut pasul spre prima liga, iar situatia actuala va afecta grav veniturile academiei.

"V-am zis ca va fi o criza. Totul se va injumatati. Unde a fost 10 lei, se va face 5, unde a fost 100, se va face 50.

Bugetul e din televiziune, partenerii care te sustin si suporterii. Sunt cele trei puncte importante din care ai anumite venituri.

La noi mai exista si partea de vanzare de jucatori. Produsul care e cotat cel mai bine in club e jucatorul. Produsul de vanzare si care iti aduce cota si prestanta e jucatorul, iar noi de cand ne-am infiintat am investit in ei. Cream conditii si lucram pentru cota lui. De aceea clubul nostru in ultimii 10 ani a adus 38 de jucatori in prima liga si a adus in echipa nationala intre 15 si 20 de jucatori ce pot fi selectionati.

Lucrurile acestea trebuie evaluate si gandite si reflectate. La toti ne e greu, la mine e ca si la ceilalti. Cred ca la noi se vor duce lucrurile cu 50% in jos pe termen scurt. Oricata viziune si creativitate am eu nu pot sa spun cum va fi pe termen mediu si lung, dar pe termen scurt lucrurile vor scadea cu 50%", a spus Hagi, la DigiSport.