Hagi s-a luat din nou de FRF: "Am vazut ca vreti sa naturalizati pe cineva, de Dragus nu ziceti nimic"

Gica Hagi crede ca Federatia, prin selectionerii ei, il ignora pe Denis Dragus, cel mai bun jucator al Viitorului in acest inceput de sezon.

Hagi a facut trimitere la vestea naturalizarii lui Virgiliu Postolachi, mijlocasul nascut in Republica Moldova, care evolueaza pentru echipa a doua a lui PSG.

"Am vazut ca vreti sa nationalizati pe cineva. Asta nu inseamna ca nu e bun. Dar nu ati vorbit nimic de Dragus, e pacat."

"E si el varf, chiar daca e nou."

"La el nu mai trebuie sa nationalizati... sau poate trebuie, cine stie?! Ca-i de la Hagi. Poate trebuie sa ma nationalizati si pe mine", s-a amuzat Hagi.

"Imi vine sa rad, dar asa e. Il avem pe Dragus, da goluri, si omitem cu asa o usurinta... Si de doua saptamani vorbim de acelasi lucru, dar de Dragus nu vorbim", a spus Hagi.

Denis Dragus, 19 ani, a marcat 6 goluri in acest inceput de sezon - doua in campionat si patru in Europa League. Dragus a debutat in primavara in nationala U19.