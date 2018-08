Dica nu pleaca nici daca pierde calificarea: "Nu mi s-a pus conditia asta!"

Nicolae Dica e sigur de postul lui, chiar daca nu va reusi sa califice echipa in grupele Europa League

Dica face un apel catre suporterii stelisti, sa vina in numar cat mai mare la stadion, joi seara, la returul cu Rapid Viena.

"Garantez ca noi vom da totul. Avem nevoie de sprijinul suporterilor pentru acest meci", a spus antrenorul FCSB la conferinta de presa de azi.

Dica e sigur de postul lui, chiar daca va rata calificarea in grupele Europa League.

"Trebuie sa il intrebati pe patron, el stie mai bine ce are de facut. Eu imi fac treaba la fiecare meci, imi doresc sa stau cat mai mult la Steaua. Nu am avut vreo discutie in acest sens, ca daca vom rata calificarea, eu voi pleca".

FCSB intalneste duminica Viitorul lui Hagi, iar Nicolae Dica anunta ca vor fi multe schimbari in echipa.

"Vom avea o partida foarte grea. Ne gandim doar la acest meci, apoi vom avea patru zile sa pregatim meciul cu Rapid Viena. Vor fi mai multe schimbari, asa este, asa cum au fost si la meciul cu Sepsi."

"Ianis Hagi? La Viitorul sunt multi jucatori buni, care au inceput bine acest campionat. Intotdeauna gasesti jucatori de valoare acolo, dar sunt jucatori tineri, trebuie sa ii urmaresti mult pana sa ii transferi", a mai spus Dica.

Noul transfer al FCSB, Zlatinski este prezent la antrenamentul echipei. El poate juca în următorul meci contra Viitorului pic.twitter.com/YypobShepm — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) August 25, 2018