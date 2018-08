Cum i-a raspuns Hagi lui Becali, dupa anuntul interesului FCSB pentru Ianis

Gigi Becali a spus zilele trecute ca vrea sa il transfere pe Ianis Hagi

"Fac echipa de capitani, iau toti capitanii din Romania. O sa iau si capitanul Viitorului. O zic incet, sa nu ma auda Gica, pentru ca o sa se supere, dar o sa-l iau si pe Ianis Hagi", a spus Gigi Becali la inceputul saptamanii.

Vineri, Becali a explicat la "Ora exacta in sport" ca nu intentioneaza sa faca vreo oferta acum pentru Ianis Hagi, dar ca si l-ar dori pe viitor.

In replica, Hagi i-a transmis ca orice oferta va fi analizata.

"Sunt doar speculatii. E normal sa vorbim despre fotbal, sa isi spuna fiecare parerea. Dar deocamdata lucrurile sunt destul de clare cred. Noi am prelungit contractele pe cinci ani. In momentul de fata, e imposibil, dar in viitor nimic nu este exclus in fotbal. Vedem ce se va intampla."

"Ianis e cu noi acum, Dragus e cu noi, Matan la fel. Avem trei jucatori de atac foarte tineri, foarte valorosi. Sa ne ajute pe noi sa ne indeplinim obiectivele, apoi vom vedea."

"Daca vine ceva, vom analiza, asa cum am facut-o si pana acum.O sa luam decizia cea mai buna pentru jucator si pentru club", a spus Hagi.