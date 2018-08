Se repeta scenariul din 2017? Horia Tecau, declaratii dupa succesul de la Winston-Salem

In 2017, Tecau si Rojer au castigat turneul de la Winston-Salem si apoi s-au impus la US Open.

Perechea romano-olandeza a invins in finala de la Winston-Salem cuplul Jamier Cerretani & Leander Paes (SUA/India), scor 6-4, 6-2, la capatul unui meci de o ora si 7 minute de joc. Acesta este primul trofeu cucerit de cei doi, dupa ce Tecau a revenit pe teren, la 9 august, dupa o accidentare care i-a dat batai din cap in ultima vreme. Este vorba despre o inflamatie la fascia plantara dreapta care s-a transformat ulterior in ruptura.

Succesul din Carolina de Nord este foarte important pentru romanul de pe locul 15 ATP la dublu. Tecau nu mai intrase pe terenul de tenis de pe 26 martie inainte de revenire.

“Acum cateva saptamani, nu aveam asteptari sa castig titluri. Sunt foarte recunoscator pentru faptul ca sunt sanatos si ca pot juca din nou. Simt ca jocul se perfectioneza si se indreapta spre locul in care vreau. Este un sentiment satisfacator sa castigi un titlu dupa atatea luni de pauza si reprezinta un impuls de incredere, inainte de a merge la New York”, a declarat constanteanul.

“In general, a fost o saptamana buna. Horia si cu mine am venit aici pentru cateva meciuri. Am fost suficient de norocosi sa jucam patru meciuri saptamana asta si acesta a fost marele lucru pe care l-am urmarit. Din acest punct de vedere, a fost un mare succes. Sa castigi este, bineinteles, un fapt pozitiv”, a spus partenerul romanului, Rojer.

Horia are in palmares 35 de trofee castigate in circuitul ATP de dublu, dintre care doua cucerite chiar in 2018. Cea mai inalta pozitie in clasament a fost locul secund, la dublu, pe 23 noiembrie 2015.