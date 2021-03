Gica Hagi, lipsit de modestie cand vorbeste de propria academie! "Am realizat lucruri fantastice! Mai trebuie sa dovedim doar asta"

Fondatorul clubului si academiei Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, isi face o analiza a muncii din ultimii ani.

Cunoscuta in intreaga tara pentru productivitatea de care a dat dovada, academia formata de Gica Hagi incepe sa ajute din ce in ce mai mult si echipele nationala. Miercuri, la meciul echipei U21, golul a fost marcat de un jucator crescut de Hagi, Andrei Ciobanu. Numarul jucatorilor pe care constantenii ii dau la nationalele U17, U19, U21 si prima reprezentativa se ridica la 15, o performanta senzationala pentru un club cu o istorie atat de scurta. Hagi este multumit de atmosfera de la Academie si de performantele pe care le-a bifat de-a lungul anilor.

"Am realizat lucruri fantastice, excelente. Am facut lucruri incredibile in aceasta perioada! Suntem un club si exista o statistica unde suntem cel mai bun club din Romania, nu stiu daca si din toate timpurile, care a produs cei mai multi jucatori. Vorbim de un clasament european. Primul club din Romania a fost Viitorul, locul 80 in lume! E fantastic ce se intampla si le multumesc tuturor celor de acolo, pentru ca nu am facut doar eu asta.

Au muncit multi la acest proiect. Mai avem doar sa dovedim si sa scoatem jucatori si in Europa care sa confirme, pentru ca in tara am reusit asta. Sa fim cinstiti! Toti se uita la Viitorul si vor sa ne bata! Cand scrieti in ziare, mereu 'Academia e numarul 1'. Asta e mandria noastra! Noi am produs in zece ani si pentru piata romaneasca, dar si pentru afara. In plus, noi acum avem jucatori, cate doi pe post, care pot fi chemati la echipa mare! Noi alimentam toate nationalele care sunt acum ale Romaniei", a declarat Gica Hagi pentru GSP.ro.