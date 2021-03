Care este cel mai mare regret al lui Gica Hagi! "E pacat ca nu am facut asta!" Cine este fotbalistul care ii seamana 

Gica Hagi a oferit recent un interviu pentru publicatia spaniola Marca.

Fostul mare fotbalist roman le-a vorbit jurnalistilor despre anii in care a evoluat in campionatul Spaniei si despre modul in care perioada petrecuta la Real Madrid si Barcelona i-a influentat cariera de antrenor.

Hagi a recunoscut si care este cel mai mare regret al sau: "Traiesc pentru fotbal 24 de ore pe zi. Suntem la curent in Romania cu tot ce se intampla in Spania.

E pacat ca nu am castigat un campionat in acea perioada. Acele rezultate au influentat decizia mea a de plecat de la Real Madrid. Stiti cum e fotbalul... Am decis ca am nevoie de o experienta in alta tara, chiar daca ultimul meu sezon la Real Madrid a fost foarte bun. Ma adaptasem foarte bine la fotbalul din Spania.

E pacat. E clar ca regret ca am plecat, 100%. Dar asa e viata, e facuta din decizii si oportunitati. Dar, viata mea sportiva a fost minunata. Nu oricine poate juca la Real Madrid si Barcelona. Cei de la Real Madrid mi-au creat o mentalitate de invingator. M-au invatat ca locul doi nu conteaza.

A fost destinul meu. Am jucat la doua dintre cele mai mari cluburi din lume, care mi-au format personalitatea si mentalitatea pe care le-am implementat la clubul pe care l-am fondat in Romania", a declarat Gica Hagi pentru Marca.

Fostul antrenor de la Viitorul a vorbit si despre fotbalistul care ii seamana cel mai mult, nominalizandu-l pe starul Barcelonei, Lionel Messi.

"Chiar daca Messi marcheaza mai mult decat o faceam eu, avem multe caracteristici asemanatoare. E stangaci, e rapid, are o tehnica buna. Lui ii place mai mult sa marcheze goluri, eu sunt mai mult un numar 10", a adaugat Hagi.