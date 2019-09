Gica Hagi le APRINDE imaginatia fanilor turci! Ce le-a raspuns miilor de suporteri care l-au chemat la Galatasaray

Gheorghe Hagi a fost unul din cei mai mari jucatori din istoria celor de la Galatasaray Istanbul.

Pe pagina oficiala de facebook a Uefa Champions League a fost recent lansata o intrebare: "Este Gheorghe Hagi cel mai mare jucator din istoria lui Galatasaray?"

Postarea a starnit o multime de reactii, avand peste 25.000 de aprecieri, 2000 de comentariri si 2500 de distribuiri.

Hagi a tinut sa ii asigure pe fanii Galatei ca nu i-a uitat si ii va pastra mereu in suflet:

"Mi-as dori sa ne mai putem bucura de noi succese impreuna pe unul dintre cele mai frumoase si vulcanice stadioane din Europa", a fost mesajul lui Hagi.

Gheorghe Hagi a ajuns la Galatasaray in august 1996 de la Barcelona si a jucat la gruparea din Turrcia pana in 2001 cand s-a retras. Cu Hagi in echipa, Galatasaray a castigat de 4 ori campionatul, o data Cupa Turciei, de 2 ori Super Cupa Turrciei, Cupa Uefa in anul 2000 si Super Cupa Europei in acelasi an.