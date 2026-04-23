Aflat la primul sezon complet ca antrenor principal al unei echipe de seniori, Chivu este aproape să facă event-ul cu nerazzurrii. Inter este lider detașat în Italia și poate deveni campioană chiar din următoarea etapă și se va duela și în finala Cupei Italiei cu Lazio.

Massimo Brambati a avertizat-o pe Inter în privința lui Cristi Chivu

Massimo Brambati a transmis că nu este convins de Cristi Chivu în primul sezon al tehnicianului român ca principal la o echipă de seniori. Chiar dacă Inter este aproape să câștige Scudetto și Cupa Italiei, Brambati crede că orice antrenor ar câștiga un trofeu cu un lot precum cel pe care îl au nerazzurrii.

De altfel, Brambati susține că antrenorul român nu a avut parte de prea multe probleme în primul său an la Inter și a fost ”ajutat” și de dificultățile prin care au trecut celelalte echipe din campionat. Mai mult, fostul fotbalist crede că Cristi Chivu a scăpat destul de ieftin după eliminarea din Champions League, când Inter a pierdut dubla cu Bodo/Glimt.

”Atenție la Cristi Chivu: a venit, dar are cea mai puternică echipă, iar celelalte echipe au cedat pe parcurs din cauza accidentărilor. Un antrenor trebuie evaluat mai ales în momentele dificile, iar anul acesta nu a avut parte de mari probleme.

Eliminarea lor din play-off-ul Champions League? Am auzit puține critici. Dacă ar fi fost Simone Inzaghi acolo, ar fi fost un scandal imens. Giuseppe Marotta l-a criticat și el pe antrenor. Îl aud pe Marotta spunând că este cel mai bun tânăr antrenor, dar atenție.

Este cea mai puternică echipă din Italia, iar acest lucru trebuie luat în calcul. Chiar dacă mai faci și greșeli, cu acest lot ești aproape să câștigi ceva”, a spus Massimo Brambati, conform TMW.

În plus, Brambati a mărturisit că este ”speriat” la gândul că Inter este cea mai puternică echipă din campionatul Italiei având în vedere cele petrecute în Champions League.

”Mi-e teamă să spun că Inter Milan este cea mai puternică echipă din Italia. Toate au fost eliminate din competițiile de cupă, așa că, dacă Inter e cea mai puternică... Au fost eliminați de Bodo/Glimt, dar și ceilalți au pățit la fel...”, a adăugat Brambati.