Partida Dinamo - Universitatea Craiova se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
A început partida Dinamo - Universitatea Craiova din semifinala Cupei României.
Anamaria Prodan se află în tribunele Arenei Naționale și urmărește partida din semifinalele Cupei României, Dinamo - Universitatea Craiova.
Dinamo a ajuns în semifinalele competiției după ce a trecut de Metalul Buzău cu 1-0, în timp ce Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu 3-1 în sferturi.
Ultima întâlnire dintre Dinamo și Universitatea Craiova a avut loc loc turul play-off-ului Superligii României. Cu 1-0 s-a impus formația dirijată de Filipe Coelho atunci.
În sezonul regulat, Dinamo și Craiova au remizat în ambele meciuri. 2-2 în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, și 1-1 la București, pe Arena Națională.
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT acum | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României
Echipele de start:
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan (cpt.), Mărginean, Gnahore - Soro, Pușcaș, Musi
Rezerve: Roșca, Milanov, Ad. Mazilu, Cr. Mihai, Ad. Caragea, Duțu, Țicu, Armstrong, Al. Pop
Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Screciu (cpt.), Rus, Fl. Ștefan - Mora, Anzor, Cicâldău, Teles - Nsimba, D. Matei
Rezerve: Goncalves, Al-Hamlawi, D. Barbu, Băsceanu, Mogoș, Stefanovic, Bancu, Badelj, Al. Crețu
Antrenor: Filipe Coelho
