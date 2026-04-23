Meciul a început cum nu se putea mai prost pentru ”Câinii Roșii”.

Emoții pentru FCSB! Înlocuitorul lui Rădoi a dezvăluit situația lui David Miculescu și a lui Darius Olaru

După doar opt minute scurse din prima repriză, Mărginean a acuzat probleme medicale la gambă și nu a mai putut continua meciul. Fotbalistul de 24 de ani a cerut intervenția echipei medicale, însă aceștia nu au putut să îl ”repare” pentru restul meciului.

Din acest motiv, Zeljko Kopic a fost forțat să ”mute” după doar 10 minute. Tehnicianul croat l-a înlocuit pe Mărginean cu atacantul scoțian Danny Armstrong.

După 30 de minute, Kopic a fost nevoit să schimbe din nou. Raul Opruț a acuzat și el dureri și a fost forțat să părăsească terenul. În locul său, croatul l-a trimis în teren pe Valentin Țicu.