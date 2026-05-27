Luka Modric face anunțul după Campionatul Mondial: ce decizie a luat

Luka Modric este foarte aproape de retragerea din fotbal, dar va participa la Campionatul Mondial din 2026.

Mijlocașul croat este pregătit să ia decizia legată de finalul carierei sale.

Luka Modric se poate retrage după Campionatul Mondial

Ajuns la 40 de ani, Luka Modric a avut un sezon excelent în tricoul lui AC Milan, chiar dacă echipa antrenată de Massimiliano Allegri a ratat clasarea pe un loc ce asigură calificare în Champions League.

Jurnalistul italian Nicolo Schira a dezvăluit că fostul star de la Real Madrid se gândește să își anunțe retragerea după Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.