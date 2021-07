Farul mai si vinde fotbalisti! Cojocaru lasa echipa lui Hagi pentru prima liga din Ucraina

Gica Hagi s-a despartit de fostul portar de la FCSB.

Dupa ce a reusit sa aduca unul dintre cei mai apreciati tineri portari din Romania, pe Marian Aioani de la Chindia Targoviste, Gica Hagi s-a vazut nevoit sa se si desparta de anumiti goalkeeperi pe care ii avea in lot.

Valentin Cojocaru o paraseste pe Farul, asta dupa ce in sezonul trecut a fost titular in marea majoritatea a partidelor jucate in Liga 1, insa o data cu revenirea lui Gica Hagi pe banca, acesta nu mai face parte din planurile "regelui". Portarul va merge in prima liga din Ucraina, la Dnipro, anunta playsport.



Cojocaru era fotbalistul constantenilor din ianuarie 2018, fiind adus de la Apollon Limassol. Acesta a mai evoluat de-a lungul carierei pentru FCSB, Crotone si Frosinone, insa nu a reusit niciodata sa-si arate clasa si sa aiba evolutiile constante asteptate.