Farul Constanta vrea sa surprinda pe toata lumea in noul sezon de Liga 1! "Avem asteptari mari de la acest campionat"

Formatia antrenata de Gica Hagi se anunta a fi una din echipele puternice ale Ligii 1.

Presedintele clubului constantean, Gica Popescu, anunta ca echipa nu se va multumi cu putin si spera sa redevina una din fruntasele Ligii 1, iar calificarea in playoff sa nu fie pusa la indoiala, dupa ce in ultimii doi ani nu a fost reusita.

"Am terminat cantonamentul fara mari probleme, cu exceptia accidentarii lui Casap. Mi-a placut mult ca cei tineri au raspuns bine la cerintele antrenorului. Mai sunt doua saptamani pana la inceperea campionatului si vor fi rezolvate problemele observate la meciurile de pregatire.

Casap are o leziune la menisc care trebuie operata. Mereu am mizat pe asta, pe intoarcerea echipelor de traditie. E important pentru oameni. Avem asteptari mari de la acest campionat, dorim sa intram in play-off. In ultimii doi ani nu am facut-o, am ratat acest obiectiv. Gica doreste revenirea in primele sase echipe din campionatul nostru. Calitate avem si pe banca, si pe teren.



Sper sa nu mai avem evenimente neplacute ca in celelalte sezoane. Fotbalul fara spectatori e ca teatrul fara spectatori. Ma bucur ca s-a revenit la jumatate din normalitate, la 50% din capacitate. Sper ca stadioanele sa fie pline", a spus Gica Popescu, pentru Telekomsport.