Gica Hagi a investit o adevarata avere in Viitorul! Suma se ridica la ordinul zecilor de milioane! "Tot ce am e datorita lui!" Ce obiectiv si-a propus

Gica Hagi este unul dintre cei mai importanti fotbalisti din istoria Romaniei, dar si finantatorul celor de la Viitorul Constanta.

Hagi si Viitorul au reusit de-a lungul anilor performante remarcabile in fotbalul romanesc. Clubul si-a inceput activitatea in 2009, iar 2 ani mai tarziu echipa a reusit sa promoveze in Liga 1. In sezonul 2016-2017, Viitorul a reusit cea mai mare performanta de la infiintarea sa, castigarea campionatului din Romania, in 2018-2019 a castigat Cupa Romaniei.

Aceste rezultate au venit pe fondul investitiilor si implicarii lui Gica Hagi, iar legenda nationalei Romaniei a dezvaluit suma pe care a cheltuit-o pana acum si ce buget are Viitorul in fiecare an.

"Fotbalul mi-a dat totul, iar tot ce am e datorita lui. Am incercat sa dau inapoi la fel de mult cat mi-a dat el mie. Bugetul Academiei pe an este de un milion de euro. Deci doar pe cheltuieli avem zece milioane de euro investiti Baza sportiva in totalitate a mai costat alte zece milioane!

Strategia si obiectivul nostru sunt sa devenim cei mai buni. Asta e primul aspect si asta e mentalitatea mea, de aici plec si de aici construiesc. Mie imi place sa lucrez pe termen mediu si lung, nu de azi pe maine", a declarat Gica Hagi pentru Gazeta Sporturilor.