Gerrard l-a intors pe Ianis Hagi din drum. "Unde sa pleci? Am nevoie de tine in Champions League"

Fotbalistul roman ramane la Rangers, dupa o discutie lamuritoare cu managerul Steven Gerrard.

Ianis Hagi a fost, in acesta iarna, pe lista mai multor cluburi din Europa si SUA, dar fotbalistul este decis sa ramana la Rangers. Dupa aparitia zvonurilor ca este nemultumit ca a jucat mai putin in ultimele meciuri, fotbalistul ar fi fost chemat la o discutie de managerul Steven Gerrard. Legenda lui Liverpool i-ar fi transmis lui Ianis ca este multumit de cum se pregateste, dar si de atitudinea si prestatiile din timpul meciurilor, si sa nu faca greseala sa plece de la Glasgow pentru ca clubul vrea sa revina in elita fotbalului european. "Unde sa pleci? Eu am incredere ca poti progresa mult la Rangers, avem aici un proiect pe termen lung si am nevoie de tine in Champions League", i-ar fi transmis Gerrard, moment in care Ianis i-ar fi transmis agentului sa refuze orice oferta vine pentru el. Cei din staff-ul lui Rangers apreciaza si faptul ca fotbalistul vorbeste perfect limba engleza si ca este un jucator care s-a acomodat usor in lot.

In acest sezon, Rangers este lider detasat in Scottish Premier League, cu 53 de puncte in 19 meciuri, mult peste rivala Celtic (37 puncte, 16 meciuri). "The Teddy Bears" au in palmares 54 de titluri de campioana a Scotiei, dar nu au mai ridicat trofeul de 10 ani, perioada in care au fost retrogradati in liga a patra, dupa ce au intrat in insolventa. Rangers este calificata si in primavara europeana a Europa League, dupa ce au castigat Grupa D, din care au mai facut parte Benfica, Standard Liege si Lech Poznan. In "16"-imile de finala, scotienii vor intalni pe Royal Antwerp (18 si 25 februarie). In acest sezon, Ianis Hagi a jucat in 24 de meciuri (16 ca titular), a marcat 3 goluri si a dat 9 pase decisive. Anul viitor, campioana Scotiei, tara aflata pe locul 14 in clasamentul coeficientilor UEFA, va intra in calificari in turul 3 preliminar al Champions League.