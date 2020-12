Ianis Hagi, alaturi de familie! Cum isi petrece Craciunul jucatorul lui Rangers

Ianis Hagi isi petrece sarbatorile in Scotia alaturi de familie.

Mijlocasul roman a revenit tituar la Rangers in ultima etapa din campionat impotriva lui St. Johnstone si a reusit sa marcheze. Romanul a inscris in repriza secunda un gol frumos din interiorul careului, iar fanii lui Rangers a fost in extaz dupa prestatia sa. Mai mult, chiar Gerrard s-a declarat incantat de ultimele doua meciuri pe care Hagi le-a facut.

Ianis nu a putut veni in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna, deoarece pe 26 decembrie are meci in campionat acasa, impotriva lui Hibernian. Astfel, toata familia lui a mers in Scotia pentru a fi alaturi de el. Ianis Hagi a postat pe retele de socializare o fotografie in care este alaturi de parintii si sora lui. El a adaugat in descrierea postarii: "Craciun fericit din partea familiei mele pentru a ta!"

Merry Christmas from my family to yours ! ???????????? #blessed Publicată de Ianis Hagi pe Vineri, 25 decembrie 2020

Rangers este lider un Scotia cu 53 de puncte. Principala urmaritoare, Celtic, este pe locul secund cu 37 de puncte, dar cu 3 meciuri mai putin fata de echipa lui Hagi.

