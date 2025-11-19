Fundașul, aflat în plin proces de recuperare după o accidentare gravă, nu se lasă intimidat de mesajul tranșant al latifundiarului și este convins că totul este o neînțelegere.



Ghinionul s-a ținut scai de Mihai Popescu. Fundașul central a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în victoria României cu Austria (1-0) din luna octombrie, iar verdictul medicilor a fost crunt: sezon încheiat. Imediat după acest moment, Gigi Becali a ieșit la rampă și a transmis că aventura apărătorului în tricoul roș-albastru se va încheia la vară, odată cu expirarea angajamentului, motivând că își dorește fundași de talie, precum Ngezana sau Dawa.



Cu toate acestea, fotbalistul nu pare să se teamă de amenințarea patronului și tratează situația cu mult calm.



"Știm cu cine lucrăm"



Popescu pune afirmațiile finanțatorului pe seama impulsivității caracteristice acestuia și crede că ușa negocierilor nu este definitiv închisă. Într-o intervenție pentru DigiSport, stoperul a explicat că relația sa cu oficialii clubului este una bună și că lucrurile se pot schimba până la vară.



"Da, nea Gigi mereu vorbește impulsiv pe aceste lucruri. Și sănătos și accidentat, contractul tot se termina. Nu e ca și cum... Lumea a înțeles asta greșit. Nea Gigi are el moduri de a se exprima, dar îl cunoaștem, știm cu cine lucrăm și ne așteptăm la lucruri de acest fel", a spus Mihai Popescu.



Internaționalul român a mai punctat că singura sa prioritate acum este recuperarea medicală, fiind conștient că nicio echipă nu oferă contracte jucătorilor indisponibili. Totuși, speră ca la finalul stagiunii să ajungă la un numitor comun cu conducerea campioanei.



"Eu cu siguranță îmi doresc să continui. Am câștigat un campionat, luptăm pentru încă unul. Mă înțeleg bine cu oamenii, nu am avut nicio problemă cu nimeni. La vară probabil ne vom pune la masă și vom discuta", a completat apărătorul venit la FCSB în septembrie 2024.

