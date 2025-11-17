Joyskim Dawa (29 de ani), care a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate în luna martie, când a evoluat pentru naționala Camerunului, este foarte aproape de revenire. Fundașul central ar putea fi apt chiar pentru confruntările cu Steaua Roșie Belgrad (27 noiembrie) și Feyenoord (11 decembrie), însă Mihai Stoica anunță că FCSB nu va intenționa să forțeze o revenire.

Dawa ar putea reveni la FCSB într-un meci din Europa League



Până la finalul lui 2025, Dawa are drept de joc exclusiv în Europa League, având în vedere că FCSB l-a scos temporar de pe lista LPF pentru a face loc altor jucători pe perioadă recuperării.



"Dawa cred că se va antrena normal și ar fi eligibil pentru două meciuri anul ăsta, ambele în Europa League. Unul e în deplasare la Belgrad, unde e cam complicat să revină după atât timp într-un meci cu o astfel de încărcătură. Celălalt e cu Feyenoord, acasă. La fel", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

FCSB a avut recent probleme serioase în apărare. Pe lângă Joyskim Dawa, Mihai Popescu a suferit și el o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate care îl va ține departe de gazon tot restul sezonului.

