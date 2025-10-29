2025 se apropie de final și, în ceea ce îl privește pe Joyskim Dawa (29 de ani), el ar dori să nu-și mai amintească de acest an, pe viitor. Pentru că a fost unul negru pentru el, de-a dreptul!

Stoperul camerunez tocmai a făcut 7 luni, de când stă pe tușă. În această perioadă, Dawa a ratat 46 de meciuri ale FCSB-ului! Acest necaz l-a lovit fix când era pe val: om de bază la FCSB și cu prezențe în naționala Camerunului.

Acum însă, după o perioadă infernală de recuperare, Dawa vede, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului. Situație despre care a vorbit, în dialog cu Orange Sport.

„Mă simt foarte bine, sunt într-o formă bună, e o senzaţie minunată, mi-am regăsit ritmul şi sunt entuziasmat să ajut echipa. Revenirea pe teren depinde de corpul meu, poate într-o lună, poate în două luni, dar vom vedea“, a anunțat stoperul roș-albaștrilor.

Ultimul meci al FCSB-ului, în acest an, e programat pentru 20 decembrie, acasă, în fața Rapidului. Ceea ce înseamnă că Dawa are șanse bune chiar, de a reveni pe teren, încă din acest an. În caz contrar însă, e clar că fundașul camerunez va fi apt de joc, după stagiul de pregătire din iarnă. În 2026, FCSB va bifa prima partidă oficială pe 17 ianuarie, în deplasare, cu FC Argeș.

