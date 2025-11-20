Deși cluburile bătuseră palma, mijlocașul kosovar a ales o destinație surprinzătoare.



Negocierile dintre FCSB și CFR Cluj păreau ca și finalizate la nivel înalt. Neluțu Varga acceptase oferta de 4,5 milioane de euro înaintată de Gigi Becali pentru pachetul "Emerllahu - Louis Munteanu", însă mutarea a picat în momentul discuțiilor cu jucătorii. Emerllahu nu a fost mulțumit de salariul propus de roș-albaștri și a decis să spună pas oportunității de a juca pentru campioana României.



Destinație surprinzătoare: Metalist Harkov



Refuzul lui Emerllahu de a semna cu FCSB nu înseamnă rămânerea sa în Gruia. Ziariștii de la "La Gazzetta" notează că mijlocașul are deja un acord de principiu cu Metalist Harkov. Alegerea este una inedită, având în vedere că formația ocupă doar locul nouă în prima ligă din Ucraina.



Pe urmele fotbalistului s-a aflat și Ferencvaros, însă oferta financiară a maghiarilor a fost sub așteptări.



Kosovarul, cumpărat de CFR Cluj la începutul acestui an pentru 700.000 de euro, a fost propus de impresari și la Rapid. Deși este apreciat de conducerea din Giulești, Dan Șucu a hotărât să nu achite suma cerută de rivalii din Cluj, lăsând astfel calea liberă pentru transferul în străinătate.

