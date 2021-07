FC Barcerlona a transferat un jucator de la PSG! Lovitura pentru clubul din Paris

FC Barcelona a rezolvat un transfer.

Desi inca nu a reusit sa il faca pe Messi sa semneze un nou contract, FC Barcelona a rezolvat transferul unui fotbalist de la PSG. Kays Ruiz-Atil, in varsta de 18 ani, a revenit la Barcelona, club pentru care a evoluat pana in 2015.

Astfel, dupa sase ani, Kays revine la clubul la care a crescut. Ruiz-Atil era vazut drept unul dintre cei mai talentati jucatori de la PSG, avand chiar sapte meciuri in Ligue 1. Momentan, acesta va evolua pentru Barcelona B.

Barcelona i-a fixat o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro, insa aceasta va creste la 100 de milioane de euro, daca fotbalistul va fi promovat la prima echipa. Pe langa Barcelona si PSG, Kays a mai evoluat si pentru academiile echipelor Olympique Lyon si FC Gerland.

"Mijlocasul franco-marocan in varsta de 18 ani vine in calitate de jucator liber si a semnat un contract pe trei sezoane, pana la 30 iunie 2024, plus alti doi optionali. Clauza sa de reziliere este de 50 de milioane de euro, dar va creste la 100 de milioane de euro daca fotbalistul va urca la prima echipa", anunta echipa secunda a Barcelonei.