MASACRU ISTORIC: Spania 6-0 Germania! MONSTRUOS: Nemtii, cea mai grava bataie din ISTORIE intr-un meci oficial! Ce s-a intamplat

Spania a calcat-o in picioare pe Germania in partida de Nations League jucata la Sevilla! S-a terminat 6-0!

Au razbunat-o pe Barcelona! Spania n-a avut mila in fata Germaniei. Ferran Torres (de 3 ori), Morata, Rodri si Oyarzabal au inscris golurile unui dezastru istoric pentru nemti! Lui Neuer nu i-a venit sa creada ce traieste. N-a luat in viata lui 6 goluri!

Infrangerea e cea mai dura din istoria nationalei Germaniei intr-un meci oficial. Pe 24 mai 1931, Germania pierdea intr-un amical jucat la Berlin contra Austriei cu acelasi scor, dar meciul era unul de verificare.

Germania n-a mai primit 6 goluri intr-un meci de la Mondialul din '58, cand a pierdut cu 6-3 in fata Frantei.

Rezultatul din ultima etapa a grupelor Nations League vine ca o concluzie a unui an in care Germania n-a impresionat. A batut doar Ucraina, de doua ori, si Cehia in 2020. Echipa lui Loew a terminat pe 2 in grupa de Nations League, cu 9 puncte castigate in 6 partide. Spania e prima, cu 11 puncte.

Ferran Torres de la City a devenit cel mai tanar marcator al unui hattrick in tricoul Spaniei de la Gaspar Rubio, care inscria de 3 ori intr-un amical cu Franta, castigat de spanioli cu 8-1 in 1929.

Echipele de start