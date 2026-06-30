Ionel Dănciulescu, fost jucător al „câinilor” în trei perioade (1995-1997, 2002-2009 și 2010-2013), crede că Dinamo nu mai are nimic din spiritul de altădată după plecarea lui Florentin Petre.

Secundul lui Kopic în ultimii doi ani, „Piticul” a părăsit și el echipa după ce croatul nu a mai continuat în „alb-roșu”, dar Dănciulescu e de părere că acesta din urmă, fost mare jucător în „Ștefan cel Mare”, trebuia să fie ținut lângă jucători, pentru că făcea legătura între performanțele de atădată și actualii jucători.

„Trebuia să rămână pe viață la Dinamo!”

„A făcut niște lucruri extraordinare cât timp a fost secundul lui Kopic. A fost liantul dintre administrativ și jucători. S-a văzut că este un un om acolo cu spiritul lui Dinamo. Eu mă așteptam că va rămâne în continuare, că va rămâne la Dinamo pe viață, pentru că echipa are nevoie de un simbol în vestiar... Dar nu știu ce s-a întâmplat la un moment dat... Văzusem că-și prelungise contractul”, consideră cel căruia i se spunea „Danciu-gol” pentru eficiența în fața porților adverse.

Fostul golgheter cu 150 de reușite în tricoul „câinilor” e deranjat de faptul că nu mai există nicio legendă a clubului lângă actuala echipă: „Dezamăgirea mea cea mare este că nu-l mai văd acolo pe Florentin. De fapt, nu mai văd pe nimeni cu spirit dinamovist”.

„Și-ar fi dorit să rămână”

Întrebat dacă a discutat cu Petre după plecarea acestuia, Dănciulescu dezvăluie: „Am vorbit, da. Și am simțit o undă de regret în vocea lui, cred că și-ar fi dorit să să rămână”.

„A fost o muncă titanică în acești doi ani, s-au acumulat multe. Aveam nevoie de o pauză forțată, să spunem așa. Este foarte important ce se întâmplă pe viitor, ce decide și Zeljko. Am promis că merg cu el. Dacă vom avea posibilitatea să antrenăm cât mai repede, ok, dacă nu, voi avea o discuție cu el. Normal că mă gândesc și la alte posibilități. De exemplu, dacă vrea să-și ia o pauză mai lungă sau să mai aștepte, vă dați seama că o să mă gândesc. Momentan, așteptăm o ofertă, împreună cu Zeljko, și vedem cât de repede va veni”, a transmis Piticul imediat după anunțul plecării de la Dinamo.

Florentin Petre a cucerit ca jucător trei titluri cu Dinamo (1999-2000, 2001-2002 și 2003-2004), cinci Cupe ale României (2000, 2001, 2003, 2004 și 2005) și o Supercupă a României (2006).

Dănciulescu și Florentin Petre au fost coechipieri în alb-roșu între 1995 și 1997 și între 2002 și 2006.