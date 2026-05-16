Cătălin Cîrjan, povestea căpitanului care a debutat la seniori la 10 ani și a fost școlit de Mikel Arteta

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, are una dintre cele mai fascinante traiectorii din fotbalul românesc actual. De la debutul precoce la vârsta de 10 ani în Liga a 4-a, până la contractul de profesionist cu Arsenal Londra și antrenamentele alături de vedete mondiale precum Mesut Ozil, Cîrjan a trăit în câțiva ani cât alții într-o întreagă carieră. Astăzi, liderul „câinilor” stă cu un ochi pe titlul din Anglia și visează să vadă în Ștefan cel Mare un proiect tras la indigo după cel de pe Emirates. Cătălin Cîrjan | Povestea unei cariere excepționale, de la debutul la 10 ani la școala lui Arteta Pentru Cătălin Cîrjan, fotbalul nu a fost o alegere, ci un destin care a început să se scrie la o vârstă la care alți copii abia fac primii pași cu încredere. „La 2 ani am început. Fratele meu mergea la fotbal. Fratele meu este mai mare cu 5 ani decât mine. Nu aveau cu cine să mă lase acasă. Și așa am început și eu. Mergeam cu el la antrenamente. A fost dragoste la prima vedere”, mărturisește mijlocașul dinamovist. Faptul că a fost mezinul familiei i-a oferit un avantaj tactic în viață: a putut învăța din experiențele fratelui său. „Pot să spun că am fost mai alintat și a fost un lucru bun pentru mine, pentru că am văzut greșelile prin care a trecut fratele meu. Și am învățat multe din astea”, mai spune Cătălin, pentru sportsnet. Drumul lui Cătălin Cîrjan: De la copilărie la performanță

La 10 ani, a marcat primul gol în meciurile de seniori Ascensiunea sa a fost fulminantă. Pe când avea doar 10 ani, Cîrjan nu doar că bifa primele minute la nivel de seniori, dar și marca, o performanță rară, care l-a adus rapid în atenția presei sportive. „La 10 ani am marcat prima oară la seniori. Am jucat la Liga 4 la 10 ani la FC Juniorul. A fost o bucurie incredibilă. După o perioadă foarte bună, toată lumea a scris de mine. A fost ceva foarte frumos”. Trei ani mai târziu, acesta juca deja la Viitorul Domnești, unde s-a lovit de duritatea fotbalului mare. „Colegii mei m-au primit foarte bine. Cu adversarii a fost mai greu. Mă înjurau, încercau să intre în mintea mea, dar lucrurile acestea nu m-au dărâmat și am reușit să fac lucruri bune acolo”, își amintește fotbalistul.

Experiența Arsenal: „Mi-a tremurat mâna când am dat mâna cu Arteta” Marea lovitură a carierei a venit odată cu transferul la Arsenal Londra. Deși bucuria a fost umbrită rapid de o accidentare la genunchi care a necesitat operație, Cîrjan a reușit să se impună și să semneze un contract de profesionist. Adaptarea în Anglia nu a fost însă ușoară, din cauza diferențelor culturale și a barierei lingvistice: „A fost greu pentru că oamenii nu sunt foarte calzi acolo. A trebuit să trag de mine, să muncesc foarte mult și cred eu că m-am adaptat ok. Știam puțină engleză din școală, dar nu se compara ce am învățat în școală cu ce era acolo. Când am ajuns acolo, ei s-au ocupat foarte bine de treaba asta. Am avut două profesoare de engleză și am învățat foarte repede”. Momentele care i-au rămas întipărite în minte sunt cele în care a interacționat cu starurile de pe Emirates. „Pot să spun că mi-a tremurat mâna când am dat mâna cu Arteta și nu doar cu el. Am întâlnit acolo la Arsenal de la o vârstă fragedă, de la 16 ani, am întâlnit jucători foarte, foarte mari, pe Ozil și așa mai departe. Arteta e un om extraordinar. M-a ajutat foarte mult în perioada în care am fost acolo și îi mulțumesc pentru asta”, spune Cîrjan.

Modelul Arsenal aplicat la Dinamo Deși acum poartă banderola de căpitan în Ștefan cel Mare, Cîrjan rămâne un suporter fidel al „tunarilor”. „Îmi place foarte mult ceea ce fac acolo. E un proiect foarte frumos și chiar îmi doresc să câștige campionatul”, spune el, fiind cu ochii pe ultimele etape din Premier League. Mai mult, mijlocașul vede o asemănare izbitoare între reconstrucția lui Arsenal sub comanda lui Arteta și drumul pe care a pornit Dinamo în actualul sezon. „Dacă Dinamo ar fi un club de Premier League, cu cine s-ar asemăna? Aș spune cu Arsenal. Pentru că, cum au fost acolo, au plecat de jos. Îmi amintesc când eram acolo, nu se băteau la Premier League și ușor, ușor au creat un proiect foarte frumos. Cred că așa se va face și aici la Dinamo”, a încheiat el.