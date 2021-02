EXCLUSIV | "Un arbitru trebuie pedepsit cand face asta!" Cluburile din Liga 1 cer ca FRF si LPF sa ajunga la un consens cat mai curand 

Presedintele celor de la FC Voluntari a vorbit la Pro X despre introducerea VAR in Romania.

Ioan Andone a spus ca isi doreste ca arbitrajul video sa fie introdus macar din playoff si playout, cluburilor fiindu-le promisa introducerea VAR din returul acestui sezon.

Fostul fotbalist si antrenor a vorbit si despre avantajele acestui sistem, dar si despre momentele in care arbitrii ar trebui sa fie penalizati.

"Noua ni s-a transmis, presedintilor de club, ca vom avea VAR din returul campioantului. Banii i-ar fi dat firma care detine drepturile de televizare. Uite, insa, ca scandalurile continua, din pacate, si nu s-a facut nimic pana la ora asta.

Era ideal sa venim si noi in randul lumii, al campionatelor din Europa, macar cu lucrul asta. Sa avem VAR, sa fie obiectiv arbitrajul, sa poata un arbitru sa-si indrepte greselile pe care le face fara sa vrea cand fazele se desfasoare in fractiuni de secunda. Ar fi ideal sa avem VAR. Pentru castigarea unui campionat, pentru stabilirea unui loc in clasament, pentru cei care se lupta pentru salvarea de la retrogradare... Vad ca nu se face nimic, din pacate.

E un lucru care e necesar. Iar daca detinatorii de drepturi suporta costurile, e ceva extraordinar pentru ca nu mai e o povara pentru cluburi. Si-asa suntem cum suntem cu banii...

E important sa se ajunga la un consens intre ei, intre LPF si FRF, si sa dam drumul la VAR macar din playout si playoff. Am vazut ca se mai fac greseli si cu VAR, dar sunt putine. In 80% dintre cazuri arbitrii revin daca e penalty, daca e offside, dar cat de cat stii ca un arbitru nu greseste impotriva ta.

Are sansa de a reveni... Sunt unii care nu vor sa vada, care sunt incapatanati, care spun ca este asa cum au vazut prima data, dar se pot corecta si asta e un lucru bun.

Daca avem si sustinerea celor care detin drepturile de televizare, de ce sa nu facem un lucru bun pentru campionat? De ce sa existe suspiciunea asta ca un arbitru e asa sau asa, ca tine cu unii sau cu altii.

Un arbitru trebuie pedepsit cand persista in greseala. Cand vede faza de 2-3 ori si nu vede care e decizia corecta", a declarat Ioan Andone la Ora exacta in sport.