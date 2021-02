"E un geniu! E greu sa ii faca fata cineva!" Cine este fotbalistul din Liga 1 care a avut recent o oferta de 1 milion de euro

Antrenorul celor de la FC Botosani a vorbit despre fotbalistul care l-a impresionat in acest sezon al Ligii 1.

Marius Croitoru a spus ca a fost incantat de evolutiile jucatorului sau, Hervin Ongenda, in varsta de 25 de ani. De altfel, mijlocasul a atras atentia mai multor cluburi, pe adresa botosanenilor venind o oferta de 1 milion de euro pentru francez.

Ongenda a refuzat, iar mutarea nu s-a realizat.

"Cand este in forma si vrea sa joace, te face sa ramai blocat! Sunt foarte multumit de el. E greu sa-i faca fata cineva atunci cand evolueaza bine. Geniile sunt capricioase. El e un geniu, din punctul meu de vedere.

E printre cei mai buni jucatori pe care i-am vazut in cariera mea. Are momente cand e incredibil, si la antrenamente, si la meciuri. Am avut o oferta in jur de un milion de euro pentru el, recent, dar n-a vrut sa plece", a declarat Marius Croitoru, potrivit GSP.

Ongenda este cotat, potrivit site-ului transfermarkt.com, la 550.000 de euro.