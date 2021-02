"Ar fi o afacere pentru Juventus sa-l ia pe Popescu de la FCSB!" Un nume mare din Italia arunca toti ochii pe pustiul stelar din Liga 1!

Fostul antrenor Gianni Di Marzio, trecut pe la Napoli, Genoa, Catania sau Palermo, crede ca Juventus ar trebui sa se gandeasca serios sa-l aduca pe Octavian Popescu de la FCSB.

Di Marzio, acum in varsta de 81 de ani, crede ca Tavi ar fi o afacere excelenta pentru supercampioana din Serie A.

Antrenorul e si tatal jurnalistului specializat in mercato Gianluca Di Marzio, una dintre vocile cu cea mai mare autoritate pe piata transferurilor din fotbalul italian.

"Revelatia momentului este Octavian Popescu, un roman nascut in 2002. Mi se pare un nou Rivera. Are un fizic bun si cred ca ar fi o afacere pentru cluburile italiene, in special pentru Juventus", a spus Gianni Di Marzio pentru podcastul Tutto Mercato Web.

Popescu e urmarit deja de cateva luni de scouterii lui Juve, iar un jurnalist italian a marturisit recent ca a vazut un raport 'cum rar i se face unui fotbalist' avandu-l ca subiect pe Octavian Popescu.

"De mult nu i-am mai vazut atat de entuziasmati si de la Pogba incoace nu am vazut un raport mai bun despre un tanar fotbalist. Cand considera ca au descoperit un talent de asemenea calibru, nu se uita la bani", dezvaluia jurnalistul Digisport Dan Filoti ca a aflat de la un ziarist italian.

Octavian Popescu, 18 ani, a debutat in Liga 1 in acest sezon.