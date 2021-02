EXCLUSIV | Justin Stefan a tunat in direct dupa declaratiile lui Razvan Burleanu! "Acest blocaj tine de un inters electoral!" Ce se intampla cu arbitrajul video din Liga 1

Justin Stefan, secretarul general LPF, a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Razvan Burleanu a declarat miercuri ca LPF incearca sa controze arbitrajul din Romania pentru a favoriza anumite echipe. Dupa aceste afirmatii, oficialul Ligii a reactionat si a declarat ca este ridicol ce a spus presedintele FRF.

"Am vazut declaratiile domnului Burleanu de ieri. Aceasta afirmatie o consisder ridicola, pentru ca in Romania, arbitrii sunt recrutati formati de FRF. Mai mult decat atat, dupa implementarea VAR in Romania, arbitrii VAR vor fi delegati de FRF. Cu alte cuvinte, ma intreb si eu oare cum am putea controla anumite decizii atata timp cat nu noi numim arbitrii.

Pana la urma declaratiile de ieri vin din partea conducatorului suprem al fotbalului romanesc, sa imi scuzati ironia. Pai daca esti esti conducator si vezi ca exista o disputa, pui mana pe telefon, il suni pe Gino Iorgulescu, suni la LPF, si ii inviti pe cei de acolo sa discutati pana sa rezolva problema. Stiti cand se alege Papa, stau cardinalii pana il aleg. Asa trebuie sa fie. Exemplul poate e fortat dar explica ce trebuie sa se intample. Te intalnesti cu cei de la Federeatie si stai acolo pana rezolvi problema.

Eu cred ca acest blocaj tine de un interes electoral, la anul vor fi alegeri la FRF si la LPF si cred ca in acest moment, din pacate, pe seama VAR-ului asistam la o lupta care are iz electoral. Ii transmit o invitatie publica domnului Burleanu sa ne intalnim toti din conducerea FRF si LPF, sa stam de vorba, sa luam legile si regulamentele.



Sa vedem ce trebuie sa faca inca o data fiecare, desi noi stim ce ar trebui sa faca fiecare, si sa ajungem la o decizie finala. Tocmai pentru a fi pregatit de un refuz al domnului Burleanu de a ne intalni, noi am apelat la FIFA si am solicitat sa faca o mediere pentru a spune ei ce trebuie sa faca LPF si LPF. Eu cred ca astea nu sunt intelese", a declarat Justin Stefan pentru PRO X.