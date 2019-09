"Ce daca a avut noroc?" Mesajul lui Becali pentru Tsoumou dupa golul victoriei cu Craiova

Juvhel Tsoumou a ajuns la FCSB dupa ce a inceput sezonul in echipa lui Hermannstadt.

Gigi Becali e fericit. Juvhel Tsoumou, jucator care a dat probe la FCSB, a inscris golul victoriei la Craiova, dupa o mare gafa a lui Pigliacelli. Patronul ros-albastrilor spune ca atacantul isi merita deja contractul in echipa vicecampioana.

"Tsoumou cum sa mi se para?! A marcat omul gol, hai noroc, mi-a adus 3 puncte. Chiar daca ramane cu golul asta nu imi pare rau ca am semnat cu el. Pai daca dai gol si bati Craiova in fata a 30 de mii de olteni... ce sa mai zic eu?!", a spus Gigi Becali.

Juvhel Tsoumou a semnat recent cu FCSB pana la finalul sezonului. El are si optiune de prelungiri pe inca un sezon.



Tsoumou: Nu conteaza daca sunt titular!

Atacantul congolez nu are pretenatia sa fie titular la FCSB. El a intrat in locul lui Hora si a marcat golul victoriei.

"Singurul lucru pe care il am in minte este sa inscriu. Asta trebuie sa ai in minte cand esti atacant. FCSB e cea mai mare echipa aici in Romania si nu e o problema ca am venit in probe. Oricine ar fi avut aceasta oportunitate, dar fi folosit-o. Imi pare bine ca am fost

Pentru mine nu conteaza ca sunt titular sau nu. Important e sa fie bine pentru echipa. Nu conteaza cine va fi titular sau nu.

Golurile i-au convins pe cei de la FCSB si asa ii voi convinge in continuare, prin golurile marcate.

In fotbal ma gandesc intai la oportunitati si apoi la bani. La un club ca Steaua nu te gandesti la bani. Banii vor veni daca ai rezultate.

Aici mi-am amintit de Germania", a spus Tsoumou.